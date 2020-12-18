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BBC Türkçe

Coca-Cola, 2 bin 200 kişinin işine son verecek

İşten çıkarmaların çoğu 1.200 kişi ile ABD'de gerçekleştirilecek

18 Aralık 2020 20:24

Coca-Cola, dünya çapında yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 2 bin 200 kişinin işine son vermeyi planlıyor.

ABD'li içecek devi Coca-Cola, koronavirüs pandemisi sırasında içeceklerin satıldığı mekanların kapatılmasıyla yapılandırma projesini hızlandırdı.

İşten çıkarmaların çoğu 1.200 kişi ile ABD'de gerçekleştirilecek.

2019 sonunda Coca-Cola'nın toplamda 86 bin çalışanı vardı; ancak pandemiyle beraber gelirleri üzerindeki baskı arttı.

Şirket aynı zamanda bünyesindeki 430 markanın en az 200 tanesini kapatacağını açıkladı.

350-550 milyon dolar değerinde tasarruf

Coca-Cola'nın satışlarının yarısı genelde evlerde yapılan tüketimden geliyor.

Koronavirüs yüzünden yapılan sosyal hayattaki kısıtlamalarla barların, restoranların, sinemaların ve spor mekanlarının kapatılması, içecek tüketimine darbe vurdu.

Ağustosta Coca-Cola, ABD, Kanada ve Puerto Rico'da işten çıkarılmaya gönüllü olan dört bin kişiye bir paket vereceğini açıklamıştı.

Şirket sözcüsü işten çıkarmaların yıllık olarak 350-550 milyon dolar değerinde tasarruf edilmesini sağlayacağını söyledi.

Şirket son çeyrekte 8,65 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu, bir yıl öncesine göre yüzde 9 düşüş anlamına geliyor.

İşten çıkarmalar çoğu bağımsız olan şişeleme fabrikalarını etkilemiyor.

Bu operasyonlarda dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kişi çalışıyor.

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