Coca-Cola 126 yıllık geleneği bozdu

ABD’li içecek devi Coca-Cola, 1887’den bu yana paketlerinde kullandığı kırmızı rengini Arjantin’de kafeini azaltılmış, şekersiz ürünü Coca-Cola Life için yeşile döndürdü.

Yeni ürün yeşil paket ve yeşil kapakla satışa çıkarılırken, yeni ürünün şişesinin tamamen geri dönüştürülebilir olduğu ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada yeni şişenin diğerlerinden farksız gibi göründüğü ancak gerçekten doğaya daha az zarar vermesi için tasarlandığı ifade edildi.

Yeni ürünün kalorisi de diğer ürünlere göre düşük.

Yeşil pakette sunulan Coca-Cola Life 108 kaloriyken, Coca-Cola normal ürünü 250 kalori.