Çobanlar, mısır tarlasında 16 haftalık cenin buldular

Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasında, çobanlar tarafından 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin bulundu.

Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesindeki bir mısır tarlasında bugün öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesine götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.