Çobanlar artık sürü yöneticisi

Geçtiğimiz yıllarda isimlerini ‘infaz koruma memuru’ olarak değiştiren gardiyanlardan sonra çobanlar da harekete geçti. Artık meslekleri çobanlık olarak değil, sürü yöneticisi olarak anılacak.

Resul Cengiz'in Zaman gazetesinde yer alan haberi şöyle: Bazı meslekler vardır; gardiyanlık, çobanlık, balıkçılık gibi... Babalar kız çocuklarını bu meslekten bir eş adayı ile pek evlendirmek istemezler. “O çocuk 3 koyunu bile güdemez” gibi sözlerle de küçümserler. Her ne kadar iyi maaş alsalar da hakir görülmekten kurtulamayan bu meslek sahipleri de çareyi isim değişikliğinde buluyor. Geçtiğimiz yıllarda isimlerini ‘infaz koruma memuru’ olarak değiştiren gardiyanlardan sonra çobanlar da harekete geçti. Artık sürü otlatanlar ‘ne iş yapıyorsunuz?’ sorusuna ‘çoban’ değil ‘sürü yöneticisi’ diye cevap verecek. Denizli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Öner, “Sokaklarda binlerce genç işsiz geziyor. ‘Çobana kız verilmez’ diye bu işi yapmak istemiyorlar. Aylık 2 bin lira maaşla çoban bulamayınca biz de çareyi yeni adla meslek kursu açmakta bulduk. İş-Kur, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa ‘sürü yönetimi elemanı’ adlı kurs açıyoruz.” diyor.

Açılacak kursa katılacak sürü yöneticilerine günlük 20-25 lira da ücret vereceklerini belirten Öner, küçükbaş hayvancılığı teşvik için bu çalışmayı başlattıklarını anlatıyor. Kursa katılanlara belge vereceklerini söyleyen Öner, “Sürü yöneticileri bu işi daha bilinçli yapacak. Artık bu işten hastalıklar olmayacak, daha kaliteli etimiz olacak. Çobanlar çevreye zarar vermeyecek.” diye konuşuyor. Küçükbaş hayvancılığın toplumlarda büyük öneme sahip olduğunun da altını çizen Öner, “Küçükbaş hayvanı olan evde süt, yoğurt, katık vardır. Hiçbir geliri yoksa bile evini geçindirebilir. Oysa bizim toplumumuzda çoban denilince akla işe yaramaz insan geliyor. Şimdi ise biz bunun adını sürü yöneticiliği olarak değiştiriyoruz. Gençlerimiz hem yönetici olarak çalışacak, hem iyi maaş alacak hem de evlenebilecek.” ifadelerini kullanıyor. Çobanların bin 500 liradan 3 bin liraya kadar maaş aldığını anlatan Hasan Öner, “Gençlerimiz rahat bir işte çalışmak istiyor. Bu nedenle 750-800 lira asgari ücretle çalışmayı göze alıyor. Halbuki 2 bin lira maaşla çalışması lazım.” diyor.

7 yaşından beri çobanlık yaptığını ifade eden Metin Özer de işin kolaylığının da zorluğunun da olduğunu dile getiriyor. Özer, “Yağmurda, karda, sıcakta, soğukta dağlarda geziyoruz. Bunun bayramı seyranı yok. Cenazemiz bile olsa gidemiyoruz.” sözleriyle yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor.

Metin Özer’in eşi Halime Özer de eskiden meraların daha serbest olduğunu ancak gittikçe daraldığını ifade ederek, çobanlığın da zorlaştığını söylüyor. Çobanlık yapan Özer çiftinin çocukları da anne-babalarının mesleğini seçmek istemiyor.