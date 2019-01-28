Çobanbey Sınır Kapısı yeniden açıldı

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, taşınma işlemlerinin tamamlanması sonucu bugün yeniden açılan Çobanbey Sınır Kapısı'nda geçişlerin başladığı bildirildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı Harekâtı sonrası A sınıfına yükseltilerek ticari geçişlere açılan ve şu ana kadar geçici sahada hizmet veren Çobanbey Gümrük Kapısı'nın bugünden itibaren yeni sahasında hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Hizmete açılan kapının Türkiye'ye yakışır şekilde inşa edildiği aktarılan açıklamada, "Çobanbey Gümrük Kapısı, gerekli personel takviyesi yapılarak, bagaj x-ray, tır x-ray, dedektör köpekleri, radyasyon ölçüm cihazı gibi teknik cihazlarla donatılmıştır. Ayrıca Karkamış Gümrük Kapısı'nda olduğu gibi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda da tek durak sistemine geçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, sürücülerin pasaport, kantar, tescil ve gümrük muayene işlemlerini araçlarından inmeden tamamlayıp giriş-çıkış işlemlerini yapabileceği vurgulandı.