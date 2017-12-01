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Çoban öldürüldü; otlattığı hayvanlar kayıp

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, hayvanları otlatan çoban Selman Özyıldız, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti

01 Aralık 2017 13:54

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde, hayvanları otlatan çoban Selman Özyıldız, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Özyıldız\'ın otlattığı hayvanların da kayıp olduğu ileri sürüldü. 
Olay, Derik ilçesine bağlı Zeytinpınar mahallesi, Susamlı mezrasında, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan çoban 30 yaşındaki Selman Özyıldız, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesleri üzerine yanına gelenler tarafından yaralı bulunan çoban, çağrılan ambulansla  Derik Devlet Hastanesi\'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Özyıldız, yolda yaşamını yitirdi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Selman Özyıldız\'ın ailesiyle birlikte uzun yıllardır yaşadığı Mersin\'den 3 ay önce memleketine döndüğü öğrenildi. Özyıldız\'ın otlattığı hayvanların kayıp olduğu iddia edilirken, jandarma, olayla ilgili  soruşturma başlattı.

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