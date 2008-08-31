Çoban babanın gururu

Şanlıurfa’da, Güleç Ailesi'nin, boş zamanlarında çobanlık yapan 1’i kız 3 çocuğu, bu yıl üniversiteye girme hakkı kazandı. Merkeze bağlı Kısas Beldesi’nde yaşayan ailenin, 2'i kız 7 çocuğundan Zehra (22), Ali (19) ve Halil Güleç {17), gün içerisinde çobanlık yapıp koyun sağdı, akşamları ders çalışarak ÖSS'ye hazırlandı

ÖSS'yi kazanan kardeşlerden Zehra 306 puanla Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’ne, Halil 301 puanla Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne, Ali Güleç de 290 puanla Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Önümüzdeki hafta kayıtlarını yaptıracak olan üç kardeş, ailenin gurur kaynağı olurken, diğer yandan Sultan ve Hasan Güleç çiftini maddi imkânsızlıklar nedeniyle "Çocuklarımızı nasıl okutacağız?" endişesi sardı.

Okuma-yazma bilmeyen 55 yaşındaki Hasan Güleç, şunları söyledi: "Ben de, böbrek hastası eşim Sultan da okula hiç gitmedik. Cahilliğin ne demek olduğunu, benim gibi kimse bilemez. Hayatımda hep bunun ezikliğini yaşadım ve kendi kendime ‘Ne olursa olsun çocuklarımı okutacağım’ diye söz verdim.

Onlar okusun, benim gibi çoban olmasınlar diye uğraştım. Çok şükür bunda da başarılı oldum. Ama şimdi bu çocukları üniversiteye nasıl göndereceğimi bilemiyorum. Gerekirse koyunlarımı, evimi satarım ve çocuklarımı okuturum. Tek isteğim, çocuklarıma devletimizin ve hayırseverlerimizin yardım elini uzatıp burs vermeleri.”

Daha önce iki kez ÖSS'ye girip kazanmasına rağmen annesinin hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Zehra Güleç, bu kez okuyup öğretmen olmayı hedefliyor. Okula gönderilmeyen kız çocukları için kampanyalar yapıldığını anlatan Zehra Güleç. "Öğretmen olup memleketimde kızları eğitmek istiyorum" dedi.