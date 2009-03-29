Çoban babadan örnek bağış

Konya’nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu tedavi olduğu hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Damla Güner’in 6 organı, ailesi tarafından bağışlandı.



Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Damla Güner, 21 Mart Cumartesi günü arkadaşı Cengizhan Savur’un kullandığı motosikletle otogara giderken, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Motosikletin otomobile çarptığı kazada Savur ve Damla Güner yaralandı. Beyin kanaması geçiren Damla’nın ilk tedavisi Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Ardından Konya Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Damla Güner’in 27 Mart Cuma günü sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Konya Numune Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Melih Azap, Damla’nın babası Şahin Güner ile organ bağışı konusunda görüştü. Şahin Güner de tek evladı olan Damla’nın organlarının bağışlanmasını kabul etti. Yapılan doku testlerinin ardından Damla, saat 22.00 sıralarında ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrası organlardan kalbi özel uçakla Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne, akciğeri özel uçakla İstanbul Süreyyapaşa Hastanesi’ne, 2 böbreği otomobille Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, pankreas ve karaciğeri Antalya Medical Park Hastanesi’ne gönderildi.



Konya Numune Hastanesi’ndeki operasyona katılan Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Erikoğlu, operasyonun başarılı geçtiğini ve Damla’nın bağışlanan organlarıyla 6 kişiye hayat vereceğini söyledi.



Onlar bizim ailemiz olacak



Kızının acı haberini duyduktan sonra İzmir’in Dikili İlçesi’ne bağlı Deliktaş Köyü’ndeki bir çiftlikte çobanlık yaparak geçimini sağlayan Damla’nın ailesi Konya’ya geldi. Kızının eğitimi tamamlaması için çobanlık yaptığını söyleyen babası, 47 yaşındaki Şahin Güner, kızının organlarının nakledileceği kişilerle tanışmak istediğini belirtti. "Kızımın beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarının bağışlanması kararını aldık. Çünkü başka Damla’lar yaşasın diye. Ben ihtiyacı olan herkese kendi organlarımı dahi veririm. Kızımın organlarını verdiğim kişiler bizim ailemiz olacak. Kızımız ölmedi" dedi. 48 yaşındaki anne Arzu Güner de, "Organları kim alırsa, onlar bizim evlatlarımız. Onlarla aile olmak istiyoruz. Ölmedi kızımız, yaşıyor" dedi.



Damla’nın akciğeri hayat verdi



Damla Güner’in akciğeri dün saat 02.00 sıralarında Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı’na, oradan da ambulansla Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı. Akciğer, Doç. Dr. Asım Kutlu, Dr. Şenol Ürek ve Dr. Erdal Taşçı’dan oluşan ekip tarafından yaklaşık iki buçuk saat süren operasyonla, üç yıldır solunum yetmezliği yaşayan ve son bir yıldır da durumu ağırlaşan 55 yaşındaki Ali Aydın’a nakledildi.

