'Çoban armağanı' çam sakızı çeyrek altınla eşdeğer, fiyatı 700 lira

Artvin’de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu 700 liradan satılmaya başlandı.

Aktarlar ve şarküterilerde satılan genelde köylüler ve çobanlar tarafından, ağaçlara çıkılarak bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor. Ağustos ve Eylül ayında toplanan sakız genelde köknar ağacından elde ediliyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.

Ancak “Çam sakızı çoban armağanı” sözü, çam sakızının şu anki fiyatı nedeniyle artık gerçeği yansıtmıyor. Kilosu 700-750 liradan satılan çam sakızı, çeyrek altınla aynı fiyata sahip.

Çamsakızının genellikle köknar ağacında olduğunu belirten Artvinli Ufuk Kurt "Genelde köknar ağaçların bol olduğu ormanlara gidiyoruz. Bıçak yardımıyla araçların üzerinde olan sakızlarını topluyoruz. Bir ağaçta en fazla, 300 yada 400 gram toplanabilir. Oldukça zor bir iş" diye konuştu.