Coachella ve Stagecoach festivallerine bir kez daha Covid-19 engeli

ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen Coachella ve Stagecoach festivalleri geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da Covid-19 nedeniyle iptal edildi. Kararı, Kaliforniya'nın Riverside Belediyesi sağlık yetkilileri verdi.

Coachella Vadisi Müzik ve Sanat festivali ve country müziğindeki muadili Stagecoach Country Müzik festivali, geçtiğimiz yıl önce Nisan 2020 için planlandı ancak sonra Koronavirüs nedeniyle Ekim 2020'ye ertelendi.

Nisan 2021'de düzenlenmesi planlanan etkinliğin organizatörü, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Coachella ve Stagecoach'un olmadığı bir yılı idrak etmek bizim için zor ancak 2021'de geri dönmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NTV'nin aktardığına göre; yetkililer tarafından yapılan duyuruda her iki etkinliğin de Covid-19'un yeniden tırmanmasına dair endişelere dayanarak iptal edildiği aktarıldı.

Riverside Belediye Halk Sağlığı Müfettişi Cameron Kaiser, "Etkinliklerin yeniden yapılabileceği zamanı dört gözle bekliyoruz" dedi.