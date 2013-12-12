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Çevre

CO2’den 7 bin kat etkili sera gazı keşfedildi

Bilim insanları, küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden biri olan karbondioksitten 7 bin kat daha etkin bir gaz bulunduğunu tespit etti

12 Aralık 2013 09:05

Toronto Üniversitesi kimyagerleri, atmosferde en az 100 yıldır bulunan ve CO2’den binlerce kat daha zararlı olan bir sera gazı tespit etti.

Perfluorotributylamine (PFTBA) adı verilen gazın, 20’nci yüzyılın ortalarından bu yana elektrik sanayisinde ağırlıklı olarak kullanıldığı ifade edildi.

Araştırmacılar, doğal olarak ortaya çıkmayan gazın, küresel ısınma hakkında bilinen tüm rekorları kırdığını belirtti.

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırma makalesinde, ‘PFTBA’nın moleküllerinin yayılma hızı bakımından tespit edilen en  etkin gaz ve 100 yıllık süre içinde atmosferdeki  sıcaklığı artırma etkisinin CO2’den 7 bin 100 kat daha fazla olduğu’ ifade edildi.

 

Yoğunluğu çok düşük

 

Yeni keşfedilen gazın yoğunluğunun çok az olması, atmosfere olumsuz etkilerini de kısıtlıyor.

Araştırmacılar, Toronto bölgesindeki CO2 oranının milyonda 400 parça olduğunu belirtirken, PFTBA için bu oran 0.18.

Guardian’a açıklama yapan NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü’nden iklim bilimci Dr. Drew Shindell, “Eğer bu gazdan çok fazla olsaydı, iklim değişikliğinde çok büyük sorunlar yaşanabilirdi. Şu an endişelenecek bir durum yok ancak kürese ısınmayı etkilememesi için artmamasına dikkat etmeliyiz” dedi.

Araştırmacılar, küresel ısınmanın en büyük sorumlusunun insan kaynaklı CO2 yayılımı olduğununun altını çizdi.

PFTBA’nın, her ne kadar etkisiz olsa da uzun ömürlü olduğuna da dikkat çeken araştırma, gazın 500 yıl var olduğunu belirtti. Ayrıca, okyanus ve ormanlar tarafından emilen CO2’in yanı sıra, PFTBA için doğal bir emici olduğu bilinmiyor.

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