CNR Expo'dan 1,5 milyon dolarlık kolye çalındı

T24 - CNR Expo'da açılan 32. İstanbul Mücevher Fuarı İstanbul Jewelry Show'a katılan bir firmanın standındaki 1,5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen zümrüt ve pırlantadan oluşan gerdanlık çalındı.









Fuara katılan bir firmanın standına gelen 2 kadın, görevlileri oyalarken, diğer kişi ya da kişiler de ürünlerin sergilendiği vitrinin arka kapağını açarak gerdanlığı çaldı.

Bu kişilerin uzaklaşmasının ardından çalındığı fark edilen gerdanlığın üzerinde 125,72 karat zümrüt ve 99,52 karat pırlanta bulunduğu ve değerinin 1,5 milyon dolar olduğu bildirildi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.



En pahalı bikini de vardı

32. İstanbul Mücevher Fuarı’nda “Yarım Milyon TL”lik bikini tasarımını sergiledi. 17 Mart Perşembe günü, İstanbul Fuar Merkezi’nde (CNR Expo) yapılan özel tanıtım renkli görüntülere sahne oldu.

Özel showla tanıtımı yapılan ve yoğun ilgi gören özel bikini 2.2 kg 22 ayar sarı altın kullanılarak hazırlandı. Bikini, 55 karat pırlanta ve 52 karat zümrütle bezendi. Modern çizgiler taşıyan bikini, kullanılan 2200 altın top ve 220 metre altın zincir ile görsel bir şölen yaşattı.



