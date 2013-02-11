CNNTürk Ayşenur Arslan'ın işine son verdi, Medya Mahallesi'ni kaldırdı!

CNNTürk, gazeteci Ayşenur Arslan'ın işine son verdi. Medya Mahallesi programı da yayından kaldırıldı. Ayşenur Arslan T24'e yaptığı açıklamada yaşananları doğrulamakla yetindi, ancak şimdilik konuşmak istemediğini söyledi.

CNN TÜRK'ün en çok izlenen programlarından biri olan "Medya Mahallesi" yayından kaldırıldı.

CNNTürk Genel Müdürü Barış Tünay'ın OdaTV'ye yaptığı açıklamada, "Ayşenur Arslan ile ayrılık kararı doğrudur" dedi.

Ayşenur Arslan, T24'e yaptığı açıklamada "Yazılanlar doğru, ama şimdilik konuşmayacağım" dedi.



Ne olmuştu?



Ayşenur Arslan, Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, programa Akif Beki'nin nasıl dahil olduğunu anlatmıştı.

Arslan o röportajda şunları söylemişti:

"- Programınız “tatil”e girince el çektirilmiş, sürülmüş gazeteciler arasındaki yerinizi alacağınızı düşünmüştük...

- Öyle gibiydi.



- Neyse ki döndünüz. Ama yalnız değilsiniz. Akif Beki’yle program yapmama şansınız var mıydı, diye sormayacağım, saflık olur. Ben, sinirlerinizin bozulacağını bildiğiniz halde neden kabul ettiğinizi merak ediyorum; geçiminiz bu işe bağlı olduğundan mı, her şeye rağmen laf söylemeye devam etmek gerektiği inancından mı?

- Bunların hepsi ve hiçbiri. Aslında bana o dönem, çok açık şekilde Medya Mahallesi bitti deyip başka şeyler önerdiler. Yapmam, dedim. O zaman CNN Türk’teki varlığımın gereksizleşeceği söylendi. Tamam, dedim. Yani işsizliği, ekrandan uzak kalmayı göze almıştım. Programın iki kişilik hali de bundan sonra ortaya çıktı. Programa çıkmadan sekiz gün önce Akif Beki ismi geldi. Onunla ilgili çok bilgim yoktu, bir iki kere program yapmıştık, o kadar. Ekrana çıkabileceğim isim olabilir diye düşünmüştüm.



- Başka isim önerilmiş miydi?

- Bazı isimlere hayır demiştim. Aslında programı iki kişiyle yapmayı kabul edip etmeme konusunda hem kendimle çok mücadele ettim, hem yakınımdakilere çok danıştım. Herkes, “Bir şeyleri dile getirmek için ekranda olmalısın” dedi. Yaptığım işi bir misyon olarak görmüyorum. Hiçbir siyasi aidiyetim de yok. Yalnız bu mesele beni aşıp neredeyse misyona dönüşecek bir hal aldı, zamanla. Çünkü adalet arayışı medya tarafından görülmüyor ya da çalakalem yürütülüyor. Ben de bütünüyle yapamıyorum ama en azından, evimde, kanalda cezaevinden gelen yüzlerce mektup var, -sonradan örgütsel doküman yerine geçer mi bilmiyorum tabii- bunlar insana vicdani bir yük getiriyor.



- O halde bitti dendiğinde bir rahatlama olmuştur…

- İtiraf edeyim, oldu. Kolay kolay veremeyeceğim bir kararı benim adıma birileri vermişti ve sırtımdaki yükü benden almışlardı. Çünkü maalesef ben bu iş diye düşünüp onu işte bırakabilen biri değilim. Tek tek o insanlar ve çektikleri benimle yaşıyorlar neredeyse, o kadar ağır bir yük ki anlatamam."



Arslan'ın ayırılışı Twitter'da yankılandı



Ayşenur Arslan'ın CNNTürk'ten ayrılması Twitter'da da yankılandı.

Arslan'a destek verilirken, şu tweetler atıldı:

@turkanyilmazer: CNNTürk Ayşenur Arslan ı işten çıkardıgını açıklamis medya mahallesi programi yapacaksin ama biraz muhaliflige tahammul edemeyeceksin yazik

@kucukbirkadin: Ayşenur Arslan, Akif Beki'ye iyi dayandı. Kadını sabırtaşı ilan edebiliriz. Bütün gün karşısında, "Ama Başbaş çoğ güzel şeyler yaptı yeaa."!

@ccanannnn: CNN Türk Ayşenur Arslan'ın işine son vermiş. RTE A. Arslan'a da geçmiş olsuna gider mi? Sorumlusu kendileri değilmiş gibi..

@IDogan: Ayşenur Arslan ile CNN Türk'ün yolları ayrılmış. Haftaiçi 11 kuşağındaki Balyoz propagandasını izleyemeyeceğiz artık!

@selamiince: Asıl acı olan Ayşenur Arslan'ın işine, herkesin gözü önünde adeta meydan dayağı atılarak son verilmesidir.

@vecide11: Her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu ekrana taşıyıp, karşısında olduğunu cesurca savunan Ayşenur Arslan'a yapılan haksızlık.

@asliaydintasbas: Ayşenur Arslan.... söyleyecek lafım kalmadı artık.

@barisyarkadas: Ayşenur Arslan, hayatında belki de ilk kez işsiz kaldığına sevinmiştir...

@ttatari: Ayşenur Arslan da gittiyse şimdi sırada kim var?

@SmSzr: Hafta içi her gün saat 11'de CnnTürk ekranları karşısında olurdum.Tek sebebi Ayşenur Arslan'dı.Yazıklar olsun Medya Mahallesini kaldıranlara

@ZaytsevVasili: CNN Türk'te Ayşenur Arslan'ın"Akif Beki"İle Hazırlayıp Sunduğu Medya Mahallesi,İktidarın Baskısına Dayanamadı Ve Yayından Kaldırıldı.

@mkirikkanat: TV'lerde palyaçoların yanına gazeteci diye oturmayı reddetmekte ne kadar haklı olduğum, Ayşenur Arslan'a yapılan muameleyle doğrulandı.

@601sokak: CNN Türk "Medya Mahallesi"ni kaldırmakla yetinmemiş, Ayşenur Arslan ile "yolları" da ayırmış..Katran ve tüye bulamadıklarına şükür..

@ccanannnn: Ayşenur Arslan'ın işten çıkarılmasını "bana dokunmayan yılan.." mantığıyla seyreden meslektaşları olduğu sürece değişmez bu düzen...

@selamiince: Asıl acı olan Ayşenur Arslan'ın işine, herkesin gözü önünde adeta meydan dayağı atılarak son verilmesidir.