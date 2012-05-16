Ayşenur Aslan’a Hasan Tahsin Onur Ödülü

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ödülleri törenle dağıtıldı.

Bu yıl ilk kez verilen Hasan Tahsin Onur Ödülü, CNN Türk'te 'Medya Mahallesi' programını sunan Ayşenur Arslan'a verildi.

Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ödül töreni İzmir Arena’da yapıldı. Yazılı ve görsel basın kategorilerinde 2011 yılındaki üretimleriyle ödül kazananlara ödülleri törenle verildi. 9 dalda 22 gazeteci ödül aldı. Bu yıl ilk kez Hasan Tahsin Onur Ödülü de verildi. Ödül, CNN Türk'te Medya Mahallesi programını yapan deneyimli gazeteci Ayşenur Aslan’a verildi. Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel basın özgürlüğü ve tutuklu gazetecilerin durumuna dikkat çekti. Sertel, şöyle dedi:

"Ayşenur Arslan, çok uzun yıllar hep mutfakta çalıştı, hep üretti. Hep gazetecilerin haberlerinin çok güzel bir şekilde yansımasını sağladı. Yine çok uzun yıllar televizyonların 'mutfaklarında' görev yaptı. Şu an yine çok önemli bir program; 'Medya Mahallesi'ni hazırlayıp sunuyor. Ben de bu programın çok ciddi bir takipçisiyim. Türkiye’nin aydınlanmasında, çağdaş bir yapıya kavuşmasında, basın etiği ve ilkeleri konusunda çok önemli mesajlar veriyor. 'Muhalif duruş nedir?' diye sorulduğunda aklıma gelen ilk isim Ayşenur Arslan’dır. Arslan bu ödüllerin çok daha fazlasını hak ediyor."

Hasan Tahsin adına verilen ilk Onur Odülü’nü alan Ayşenur Arslan da çok heyecanlandığını söyledi. Arslan, "38 yıllık meslek hayatım boyunca bu şekilde heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Böylesine anlamlı ve önemli bir ödüle layık görülmek inanın beni çok heyecanlandırdı. Bu benim için çok büyük bir onur hele bunu ilk alan olmak çok daha müthiş benim için. Zaman zaman her şeyi bir kenara bırakıp kaçıp gitmek geliyor içimden ancak şimdi bana verilen bu ödülle 'Kaçma, dur, gitme' deniliyor"dedi.