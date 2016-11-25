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Medya

CNN'den, "yemek programı yerine porno yayınlandı" iddiasına yalanlama

CNN’de yaklaşık yarım saat boyunca porno yayını yapıldığı iddia edilmişti

25 Kasım 2016 22:46

ABD’de kutlanan Şükran Günü’nde yemek programı izlemek için CNN’i açan Bostonlular'ın porno film yayınıyla karşılaştığı iddiasına CNN'den yalanlama geldi.

Yaşanan aksaklığın, kablolu TV yayınında meydana gelen bir hatadan kaynaklandığı öne sürülmüştü.

ABD’de yayın yapan Fox News, New York Post ve Variety gibi farklı haber sitelerinde de yer alan iddiayı, Twitter’da ilk olarak ‘Rose’ isimli kullanıcı ortaya atarken, kablolu TV sağlayıcısı RCN'den bir açıklama geldi. Teyit.org'da yer alan habere göre, RCN, kullanıcıya verdiği cevapta, yanlışlıkla porno yayını yapıldığına dair başka bir ihbar almadıklarını ifade etti. Yayın sağlayıcı RCN konu hakkında araştırmalarını sürdürdüklerini ancak başka bir bulguya rastlamadıklarını ifade ederken, Twitter’da yalnızca bir kullanıcının attığı tweet üzerinden yayılan yanlış haber hakkında CNN Sözcüsü de bir açıklama yaparak, Boston’daki CNN yayını konusunda yayın sağlayıcının herhangi bir müdahale tespit etmediğini kendilerine bildirdiğini ifade etti.

CNN’in porno yayını iddiası ile ilgili başka herhangi bir kullanıcıdan bildirim ya da ihbar alınamazken, porno yayını iddiasını ortaya atan @SoLikeARose isimli Twitter kullanıcısı hesabını korumalı yaptı.

USA Today’de yayınlanan bir yazıda ise CNN’in porno yayınladığı iddiasının yanlış bilginin ne kadar hızlı yayılabileceğine bir örnek oluşturduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

 

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