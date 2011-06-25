CNN'den İstanbul yorumu: Gürültülü bir modern metropol

T24

"Türkiye'nin kültürel ve finansal merkezi" olarak tanımlanan İstanbul'un, dünyada her iki kıta üzerinde yer alan tek kent olduğuna ve farklı kültürlere ev sahipliği yaptığına işaret edilen yazıda, "Bununla birlikte, sayısız tarihi binası, müzeleri ve renkli restoranlarıyla İstanbul, özellikle yılın bu zamanlarında turistlerin çok popüler bir mekanı" ifadesi kullanıldı.Yazıda, İstanbul Boğazı, Topkapı, Ayasofya, Kızkulesi, İstanbul Modern, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yerebatan Sarayı'nın yanısıra, baklava ve Boğaz'da balık keyfi tanıtıldı.