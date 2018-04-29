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BBC Türkçe

CNN: Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe istifa mektubunun taslağını hazırladı

CNN televizyonu Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin görevinden ayrılmayı kabul ettiğini ve istifa mektubunu hazırladığını duyurdu. Ordunun Mugabe'ye verdiği süre ise TSİ 13.00'te doluyor.

29 Nisan 2018 20:30

CNN televizyonu Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin görevinden ayrılmayı kabul ettiğini ve istifa mektubunu hazırladığını duyurdu.

CNN'in geçen hafta içerisinde yönetime müdahale eden ordunun komuta kademesiyle yürütülen görüşmelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mugabe ve eşi Grace Mugabe'ye tam dokunulmazlık verileceği belirtildi.

Pazar gecesi Reuters'a konuşan üst düzey iki hükümet kaynağı da Mugabe'nin istifa etmeyi kabul ettiğini ancak bu istifanın ayrıntılarının henüz netleşmediğini söylemişti.

Zimbabve ordusu, geçen hafta içerisinde yönetime müdahale etmişti. Ordu, bunun bir "darbe" olmadığını ve Mugabe'nin etrafında suça bulaşmış kişileri hedef aldıklarını açıklamıştı.

Ordu, Mugabe'ye bugün TSİ 13.00'e kadar istifa etmesi için süre vermiş ve aksi halde azil sürecini başlatacağını duyurmuştu.

Ordunun müdahalesi, Zimbabve'de son dönemde Mugabe'nin halefiyle ilgili yaşanan tartışmaların arttığı bir dönemde yaşandı. Mugabe, yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden almış ve bunun üzerine ordu da müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Mnangagwa'nın görevden alınması, haleflik tartışmalarında Mugabe'nin yerine eşi Grace Mugabe'nin geçeceği beklentilerini güçlendirmişti.

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