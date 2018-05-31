CNN Türk'ün tepe ismi Boratav, 11 ay izne gönderildi

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından işten çıkarmalar sürüyor. Son olarak 1999'dan bu yana CNN Türk'te yöneticilik yapan Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav ile yollar ayrıldı.Yönetimin Boratav'dan içeride biriken 277 gün izninin kullanması istendiği belirtildi.

Medyaradar’de yer alan habere göre, Boratav, 11 aylık izni çalışma arkadaşlarına mizahi bir dille şöyle duyurdu:

"Yönetim, yıllık izin planlaması çerçevesinde, birikmiş izinlerimi eritmemi istedi. Bu nedenle, uzunca bir süre tatildeyim. Yoğunlaşan seçim gündeminde, herkese kolaylıklar dilerim.”

Dün de Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe ile yollar ayrılmıştı. Demirören Grubu'nun Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı aldığı belirtilmişti.