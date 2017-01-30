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Medya

CNN Türk'te yeni tartışma programı

Türkiye'nin Gündemi bu akşam 21:00’de başlıyor

30 Ocak 2017 02:38

CNN Türk’te Tarafsız Bölge programını sunan Ahmet Hakan’ın Kanal D Ana Haber’i sunmaya başlamasıyla kanalın akşam programlarına bir yenisi eklendi.

CNN Türk sunucusu Ahu Özyurt, bundan sonra Türkiye’nin Gündemi isimli bir programla ekranlara gelecek.

Medyaradar’ın haberine göre, Türkiye'nin Gündemi bu akşam 21:00’de başlıyor.

Ahu ÖzyurtAnayasa değişikliği, siyasi gündem ve etkilerinin kamuoyu yansımalarının konuşulacağı ilk gecenin konukları Avukat Salim Şen, Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ve Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Sarı olacak.

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