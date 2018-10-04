CNN Türk'te Ferhat Boratav'ın da görevine son verildi

Doğan Medya Grubu’nun mart ayında Demirören Holding’e satılmasının ardından CNN Türk'ten gönderilen son isim, genel yayın yönetmenliği, yayın danışmanlığı ile haber genel yayın yönetmenliği yapan ve CNN International’la editoryal ilişkileri yürüten Ferhat Boratav oldu.

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Boratav’dan, haziran ayında 270 günlük birikmiş izinlerini kullanması istenmişti. Boratav, 11 aylık izni çalışma arkadaşlarına mizahi bir dille şöyle duyurmuştu: “Yönetim, yıllık izin planlaması çerçevesinde, birikmiş izinlerimi eritmemi istedi. Bu nedenle, uzunca bir süre tatildeyim. Yoğunlaşan seçim gündeminde, herkese kolaylıklar dilerim.”

Geçen hafta iletildi

11 aylık iznini kullanmakta olan Boratav’a geçen hafta grubun insan kaynakları birimlerince sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu. Çıkarma işlemi bügün tamamlandı.

Demirören Medya Grubu yeni yapılanma çalışmaları çerçevesinde son olarak Taha Akyol, Mehmet Y. Yılmaz'ın da işine son vermişti.

Murat Yetkin de Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmenliği'nde kendi isteğiyle ayrılmıştı.

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Ferhat Boratav kimdir?

1959 doğumlu Ferhat Boratav İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 1988 yılında Nokta Dergisi’nde başlayan Boratav, BBC Türkçe Servisi’nde beş yıl programcı ve editör olarak çalıştı. Ardından da Türkiye’de özel televizyonların ilk kurulduğu günlerde sektöre adım attı.

Show TV ve ATV Haber müdürlüğü görevlerini yapan Boratav, Ekim 1999’da CNN Türk kurulurken, kanalın genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Türk medyasında aynı televizyon kanalında en uzun süre görev yapan ‘genel yayın yönetmeni’oldu.

Boratav, CNN Türk’teki görevlerinin yanısıra, Doğan Medya Grubu’na ait Doğan TV Holding’in ‘Yayın İlkeleri’ rehberini yazdı.

Deneyimli gazeteci 20 yıla yakın süredir İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde televizyon haberciliği konusunda ders veriyor ve Michigan Üniversitesi merkezli Knight-Wallace gazetecilik burs programının yürütme kurulu üyesi.

Boratav aynı zamanda yaşlı sorunlarıyla ilgilenen ’65+’ ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan ‘Yanındayız’ derneklerinin kurucu ve yöneticileri arasında.