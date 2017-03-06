CNN Türk’te Emin Çapa’nın yerine gelen isim belli oldu

CNN Türk Ekonomi Müdürlüğü yaparken, referandumda “Hayır” oyu vereceğini açıkladığı için kovulan İrfan Değirmenci’nin yerini alan Emin Çapa’nın koltuğuna oturacak isim belli oldu.

Emin Çapa'dan boşalan CNN Türk Ekonomi Müdürlüğü görevine, hafta içi her sabah Parametre programını sunan Ebru Baki, CNN Türk'ün yeni Ekonomi Müdürü oldu.

CNN Türk İnsan Kaynakları'ndan yapılan duyuru ile 1997 yılından bu yana kurum bünyesinde bulunan Baki'nin yeni görevi açıklanırken, başarı dilekleri paylaşıldı.

Kimdir?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İktisat Bölümü’ne devam etti.

Gazetecilik hayatına Hürriyet Gazetesi’nde öğrenci iken başladı. CNN Türk’de Ekonomi Bölümü’nde Spiker/Muhabir olarak başladı yine aynı bölümde Editör/Sunucu olarak devam etti.

2014 yılından itibaren ise Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmaktadır. Baki, iyi derecede İngilizce biliyor.