CNN TÜRK'te Birand dönemi başlıyor

Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birand’ın öncülüğü ile değişime giden CNN TÜRK, Mart ayında bambaşka bir haber kanalı olarak yayına başlıyor.



CNN TÜRK Mehmet Ali Birand’ın öncülüğünde sürpriz isimlerle; yeni programlarla Mart ayında ekrana gelmeye hazırlanıyor.



Reha Muhtar, “Reha Muhtar’la Çok Farklı” programıyla, Mart ayından itibaren hafta içi her gün saat 23.00’te CNN TÜRK'te olacak.



Metin Uca da CNN TÜRK’ün yeni isimlerinden. Uca hafta içi her gün saat 19.00’da “Metin Uca ile Maydanoz” adlı programıyla haberlere değişik bir açıdan bakacak.



Şirin Payzın’ın sunduğu ana haber bülteni 360º artık hafta içi her gün 18.00’de ekrana gelecek.



Ayşenur Arslan 2 Mart Pazartesi gününden itibaren her sabah saat 11.15’te “Medya Mahallesi” programıyla ekrana gelecek. Gazeteden televizyonlara, dergilerden sinemaya, birçok konuk ağırlayacak.



Bir hafta boyunca neler oldu, neler tartışıldı konu başlıkları, farklı bakış açıları ve tartışan taraflarla her Cuma saat 14.30’da Yedi/24’te… Yedi/24’ü Yavuz Oğhan ile Erhan Karadağ hazırlıyor.



Her Cuma 16.15’te Demet Güven’in sunduğu Şehir Fısıltıları’nda, “Hafta sonu ne yapılabilir?” ve “Ajandanızı nasıl ayarlayabilirsiniz?” sorularına yanıt aranıyor.





Değişen yayın saatleri



Hafta içi



Hafta içi her gün 16.20’de ve Cumartesi 11.10 ve 12.10’da Noyan Doğan ile Bakış,

Hafta içi her gün 16.45’te Ebru Baki ile Paranın İzi,

Hafta içi her gün 18.00’de Şirin Payzın’ın sunacağı ana haber “360º”,



Pazartesi saat 20.00’de İlker Yasin ile 3. Devre,

Salı saat 20.00’de Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge,

Çarşamba saat 20.00’de Soner Yalçın’ın hazırladığı Oradaydım,

Perşembe saat 20.00’de Beyaz ve Meral Okay ile Nası Yani?,

Cuma saat 20.00’de Cengiz Semercioğlu ile Full Ekran,



Pazartesi saat 21.25’te Mehmet Yaşin ile Lezzet Durakları,

Cuma saat 21.00’de Taha Akyol ile Eğrisi Doğrusu,



Hafta içi her gün saat 22.00’de Cüneyt Özdemir ile beşN birK,



Hafta içi her gün saat 00.30’da CNN TÜRK’ün deneyimli isimleri tarafından hazırlanan



Spor Vizyon,



Hafta sonu



Cumartesi günü saat 10.10’da Leyla Ataman ile Check-Up,

Cumartesi günü saat 15.05’te Özel Sektör,

Cumartesi günü saat 15.20’de ve Pazar saat 10.20’de Sami Altınkaya ile Çıkış Yolu,

Cumartesi günü saat 16.30’da Merva Ulusoy ile İş’te Gündem,

Cumartesi ve Pazar günü Süper Lig maçı öncesi ve sonrası canlı yayınlar Açık Tribün’de,

Pazar günü saat 12.15’te Cem Seymen ile Sanayi Rotası,

Pazar saat 22.00’de Murat Yetkin ve Fikret Bila konuklarıyla Ankara Kulislerinin nabzını tutacak.





Devam eden CNN TÜRK programları



Hafta içi her gün



Saat 07.00’de Ece Üner ve Orkun Yazgan ile Yeni Gün,

Saat 09.00’da Bilal Çetin, Enis Berberoğlu ve Yiğit Bulut ile Parametre,

Saat 09.45’te Bilal Çetin, Enis Berberoğlu ve Yiğit Bulut ile Paranın Sesi,

Saat 10.30’te ve Pazar saat 9.05’te Elif Ilgaz ile Yaşama Sevinci,



Hafta sonu



Cumartesi günü saat 17.20’de Tahire Demircan ile Işıltılar,

Cumartesi günü saat 18.00’de Ceyda Süer ile Eğitim Penceresi,

Cumartesi ve Pazar günü saat 19.25’te Spor Vizyon,

Cumartesi günü saat 20.00’de Güven İslamoğlu ile Her Yerde Bir Haber Var,

Cumartesi günü saat 22.00’de Kürşat Başar’la,



Pazar günü saat 11.10’da Alev Nallar ve Burak Kılanç ile Sınav Günlüğü,

Pazar günü saat 18.00’de Metin Görgün ile Smaç,

On beş günde bir Pazar günü saat 20.00’de Nebil Özgentürk ile Bir Yudum İnsan ve Uğur Cebeci ile Kokpit



Ve her gün Bünyamin Sürmeli ile Hava Durumu…