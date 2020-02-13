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CNN Türk yayınına katılan Kocasakal, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

13 Şubat 2020 15:57

Boykot kararına rağmen CNN Türk yayınına katılan CHP üyeleri Ümit Kocasakal, İrem Çiçek ve Mehmet Sevigen partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk’e boykot kararı aldıklarını açıklamıştı. Tuncay Özkan, boykot kararını, CNN Türk’ün, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına aldığını, iktidarın menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirdiğini belirterek duyurmuştu.

Bu boykot kararını ilk delen CHP’li isim Ümit Kocasakal oldu. Kocasakal, CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi adlı tartışma programına katıldı.

CHP’de genel başkan adaylığını açıklayan ancak yeterli imza bulamadığı için aday olamayan Kocasakal’ın, CNN Türk yayınına çıktığı ve genel merkezin boykotunu kırdığı için CHP’den ihracı isteniyor.

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