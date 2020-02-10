CNN Türk pornografik hesabı takip etti!

CNN Türk'ün Ekonomi bölümüne ait Twitter hesabından cinsel içerikli bir hesabın takip edildiği iddia edildi.

Ankara Kuşu adlı bir Twitter hesabının paylaştığı görsellerde, CNN Türk Ekonomi hesabının pornografik içerikler paylaşan bir hesabın takibe alındığı görüldü.

Geçen günlerde de, ÖSYM’nin Twitter hesabından erotik bir hesabın takip edilmesinin ardından benzer bir durum CNN Türk’te yaşandı.



Durumun ortaya çıkmasının ardından apar topar hesap takipten çıkarıldı. CNN Türk Ekonomi hesabı yalnızca CNN Türk’ü takip etmeye başladı.

CNN Türk, iktidar yanlısı yayınlarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tepki çekmiş ve boykot kararıyla gündeme gelmişti.