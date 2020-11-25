CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Koronavirüs'e nerede yakalandığını açıkladı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Koronavirüs'e yakalandı. Öztürk, virüsü Dağlık Karabağ'da kaptığını söyledi.

Koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonrası Acıbadem Taksim Hastanesi’nde tedaviye alınan Öztürk, "Açık söyleyeyim, özel hastanelerde bile yer bulmakta zorlandım. En sonunda Acıbadem Taksim Hastanesi'nden cevap geldi. Ve oraya taşındım" dedi.

Azerbaycan'da virüsü kaptı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmeden önce test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını belirten Öztürk, Dağlık Karabağ zaferi sonrası kalabalık içerisine girmek zorunda kaldığı için korona virüse yakalandığını ifade etti.

Soylu ve Koca'ya teşekkür etti

Fulya Öztürk, “Aldığım ilaçlar yüzümde kızarıklığa neden oldu ama o da geçiyor inşallah. Bu sessiz, sakin geçirdiğim süreçte, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'dan aldığım telefonlar bana güç verdi. Aldığım manevi destek çok değerliydi. Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum bir kez daha” ifadelerini kullandı.