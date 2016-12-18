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Medya

CNN Türk, HDP'den özür diledi

"Gerçekten kabul edilemeyecek bu hatadan dolayı, sorumlu kişiler hakkında da gerekli işlemler başlatılmıştır"

18 Aralık 2016 19:32

CNN Türk, “HDP binalarına saldırılar – Terörle mücadelede önemli rol oynuyor” altyazısı nedeniyle HDP'den özür diledi. Kanaldan yapılan açıklamada "Hem teknik hem de operatör hatasından kaynaklı yanlışlıkla bir önceki haberin alt başlığı ile, ‘HDP Binalarına Saldırı’ haberinin üst başlığı birlikte kullanılmış ve hata fark edildiği an yayından alınmıştır. Bu vahim hatadan dolayı özür dileriz" dendi.

HDP Genel Merkezi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bu alt banda ilişkin bir açıklama bekliyoruz” denmişti.

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