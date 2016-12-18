CNN Türk, HDP'den özür diledi

CNN Türk, “HDP binalarına saldırılar – Terörle mücadelede önemli rol oynuyor” altyazısı nedeniyle HDP'den özür diledi. Kanaldan yapılan açıklamada "Hem teknik hem de operatör hatasından kaynaklı yanlışlıkla bir önceki haberin alt başlığı ile, ‘HDP Binalarına Saldırı’ haberinin üst başlığı birlikte kullanılmış ve hata fark edildiği an yayından alınmıştır. Bu vahim hatadan dolayı özür dileriz" dendi.

HDP Genel Merkezi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bu alt banda ilişkin bir açıklama bekliyoruz” denmişti.