CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, darbe girişimi gecesi bağlandığı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında açıklamalarını 'FaceTime' üzerinden görüntülü olarak canlı yayına taşıdığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı liderliğindeki heyet de, geçtiğimiz günlerde CNN Türk Ankara Bürosu'nu ziyaret etmişti.

Fırat, darbe girişiminin ardından verdiği bir söyleşide 'FaceTime' canavarı olarak bahsettiği 11 yaşındaki kızı ile birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşan Hande Fırat, “Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kabul etti, kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye yazdı.