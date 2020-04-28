CNN Türk Ankara Temsilcisi: 48 saat içinde işletmelerin açılış tarihine ilişkin genelge yayımlanacak

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, 48 saat içinde işletmelerin açılış tarihine ilişkin bir genelgenin kamuoyuna açıklanacağını öne sürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Canova, "Kimler muaf olacak hangi işletmeler açık olacak bunlar az çok belirlendi. Yine o doğrultuda bir genelge bekleniyor. Genelgede 65 yaş üzeri için belli saatlerde sokağa çıkma adımı olacak mı? Böyle bir izlenim edinmedim ama bu konuda bir formül arayışı var. İçişleri Bakanlığı ve Bilim kurulu beraber hareket ediyor. Belki bir sonraki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gün 1-2 saatliğine belli kurallar çerçevesinde 65 yaş üzerine bu imkan tanınabilir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un bir görüşme gerçekleştireceğini kaydeden Canova, "Edindiğim ilk bilgilere göre okulların açılması mayıs ayı sonuna adar ertelenecek.

Okulların kısa süreliğine açılması. Ama benim edindiğim izlenim bunun da pek mümkün görünmediği. Sınıf geçmenin birinci dönemki başarıya göre gerçekleşmesi gündemde. Uzaktan eğitime dayalı bir sınavın çok da adil olmayacağı görüşü hâkim bakanlıkta. LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde. Eylül ayında açılması ön görülüyor. Telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor. Ama veriler çok önemli." diye konuştu.

Canova, "Bayram sonrasına dair bir hazırlık var bakanlıkta. Bakanlık önümüzdeki hafta muhtemelen yeni somut kararlar açıklayacak. Bir Koronavirüs sertifikasyonundan bahsediliyor. Bu kriterlerin önümüzdeki hafta netleşmesi ve bu kriterleri sağlayanların ilk olarak faaliyete geçmesi bekleniyor. Kuaför ve berberler için biraz daha ileri bir tarih öngörülüyor. Onlar için haziran başına işaret ediliyor. AVM'ler için sektör temsilcilerinde de görüş alınacak. Bayram öncesi katı kurallar çerçevesinden bir kısmı açılabilir diye düşünülüyor. Belki ilk adımlar vaka sayısının az olduğu illerde atılacak." görüşünü savundu.