CNN, Trump'ı dava etti!

CNN kanalı, ABD Başkanı Donald Trump'ı dava ettiğini duyurdu.CNN kanalından yapılan açıklamada, Başkan Trump ve bazı yardımcılarına, Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a girişinin yasaklanması sebebiyle dava açıldığı belirtildi.

CNN televizyonu ise dava dilekçesinde Acosta’nın izninin davanın sonuçlanmasını beklemeden geri verilmesini talep etti. Dilekçede, “Bu dava CNN ve Acosta’ya özel gibi görünse de, bu herkesin başına gelirdi. Eğer denetlenmezse, Beyaz Saray’ın davranışları, seçilmiş yetkililerimiz hakkında haber yapan her gazeteci için tehlikeli bir etkiye yol açacaktır” denildi.

Trump tarafından sıklıkla 'yalan haber' yapmakla suçladığı CNN son olarak Beyaz Saray muhabirinin Trump ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelmişti. Trump, CNN muhabirine ''Sen berbat bir insansın CNN için çalışmamalısın'' diyerek çıkışırken, Beyaz Saray, yaşanan tartışma sırasında, muhabirin elinden mikrofonu almaya çalışan görevliye dokunduğu gerekçesiyle CNN muhabiri Jim Acosta'nın Saray'a giriş kartını askıya aldı. Acosta ise asla görevliye dokunmadığını söylüyor.