CNN: Trump'ın telefonda en çok konuştuğu lider "açık ara farkla" Erdoğan oldu; Orta Doğu konusunda 'bilgisizliği' nedeniyle Erdoğan onu "soyup soğana çevirdi"

T24 Dış Haberler

Bob Woodward ile birlikte Watergate Skandalı'nı ortaya çıkararak Nixon hükûmetinin çökmesine yol açan gazetecilerden Carl Bernstein, bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon konuşmalarının yarattığı endişeyle ilgili bir dosya hazırladı.

Bernstein'ın CNN'de yayınlanan haberine göre Trump, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerine "düzenli olarak" hazırlıksız yakalandı ve sıklıkla bu liderlere karşı tartışmalarda başarısız oldu. Trump'ın sıklıkla ABD'nin müttefiklerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde de "saldırgan" bir üslup kullandığı belirtildi.

Trump'a yakın kaynaklara göre bu görüşmeler sebebiyle eski bakanlar ve danışmanlar, ABD liderinin "ülkenin çıkarlarına tehdit oluşturduğunu" düşündüklerini belirtti.

Kaynaklara göre Trump'ın en çok telefon görüşmesi yaptığı lider "açık ara farkla" Erdoğan oldu. Erdoğan'ın bazı durumlarda Beyaz Saray'ı haftada iki kez aradığı ve Trump'ın özel emriyle direkt olarak Oval Ofise'e bağlandığı ifade edildi.

Trump'ın, özellikle Erdoğan ve Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinde sıkça kendinden önceki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama'yı hedef aldığı bildirildi. Kaynaklara göre Trump, halefleri hakkında konuşurken, "Onların bir b.ktan haberi yoktu" dedi.

Konuşmalara şahit olanlar, Trump'ın Putin ve Erdoğan'la yaptığı konuşmalara hazırlıksız yakalandığını ve bu yüzden "faydalanılabilir" duruma düştüğünü vurguladı. İki kaynak, Trump'ın özellikle Suriye ve Orta Doğu konusunda "yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını" bu sayede de Erdoğan'ın onu "soyup soğana çevirdiğini" ifade etti.

Habere göre Erdoğan'ın Trump'a ne zaman ulaşacağını hep bilmesi Beyaz Saray danışmanlarını şüphelendirdi. Danışmanların, Washington'daki Türk yetkililerin Trump'ın programını Erdoğan'a aktardığını düşündükleri aktarıldı.

Bernstein'a konuşan kaynaklar, Trump'ın ABD'nin müttefiklerinin liderlerine yaptığı kötü muameleden de örnekler verdi. Anlatılanlara göre Trump, Almanya Başbakanı Merkel'e telefonda, "Aptal" dedi ve eski Britanya lideri Theresa May'e, "Zayıf ve yüreksiz" olduğunu söyledi.