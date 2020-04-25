CNN: Trump'ın danışmanları ve destekçileri, brifinglerinin kendisine zarar verdiğini düşünüyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcıları ve siyasi destekçilerinin, ABD liderinin günlük Koronavirüs'le mücadele brifinglerine son vermesini istediği iddia edildi.

Trump, haftalardır her gece bazıları 2 saaten uzun süren, ABD'nin Koronavirüs'le mücadelesi konulu basın toplantıları düzenliyor.

CNN'e konuşan kaynakların aktardığına göre Beyaz Saray yetkilileri toplantıların çok uzun sürdüğünü fark etti ve ellerindeki Koronavirüs'le ilgili konuların azaldığı sonucuna vardı. Kaynaklara göre Trump'ın danışmanları Covid-19 bağlantılı konuların azalmasıyla basın toplantılarında konunun sıklıkla siyasete gelmeye başladığını gördü.

Habere göre Başkan'a yakın birçok kaynak brifinglerin artık Trump'a faydadan çok zarar verdiğini ve perşembe akşamı yaşananların buna çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyor. Trump, bahsi geçen basın konferansında doktorların hastalara dezenfektan enjekte etmenin Koronavirüs'le mücadelede etkisini araştırmalarını tavsiye etmişti. Beyaz Saray danışmanları ertesi günü Trump'ın konuşmalarına açıklık getirmeye çalışarak geçirdi. Trump, ertesi gün "kinaye yaptığını" iddia etti.

Cuma günü yapılan basın toplantısı 22 dakika sürdü ve Trump'ın düzenlediği en kısa Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü brifingiydi. Bir kaynak, bunun nedeninin perşembe günü gördüğü tepki olduğunu belirtti.