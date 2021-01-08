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Dünya

CNN: Trump, danışman ve avukatlarına kendine af çıkarma yetkisi hakkında sorular sordu

08 Ocak 2021 12:35

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftalarda danışmanları ve avukatlarına "kendine af çıkarma" yetkisi hakkında sorular sorduğu iddia edildi.

CNN'e konuşan bir kaynak, Trump'ın yakın çevresindekilere kendisine af çıkarmasının ne gibi siyasi ve hukuki sonuçları olacağını sorduğunu ifade etti.

Perşembe günü yayımlanan bir New York Times makalesinde de Trump'ın genel seçimlerin yapıldığı 3 Kasım gününden itibaren çevresindekilere kendine af çıkarma yetkisi ile ilgili sorular sorduğu belirtildi. 

Trump'ın bu konuyu çarşamba günü destekçilerinin Kongre binasına saldırmasından veya Georgia Eyalet Sekreteri'nden oy bulmasını talep ettiği telefon konuşmasının ortaya çıkmasından sonra bir kez daha açıp açmadığı bilinmiyor.

CNN'e konuşan kaynak, Trump'ın henüz kendine af çıkarıp çıkarmayacağının bilinmediğini ifade etti.

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