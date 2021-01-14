CNN: Trump, Beyaz Saray'da kendini izole etti; morali bozuk

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından iki defa itham edilen ilk başkan olmasının ardından Beyaz Saray'da morallerin düşük olduğu belirtildi.

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray danışmanı, "herkesin birbirine kızgın olduğunu" ve "Trump'ın insanların yeterince kendini savunmadığını düşündüğü için üzgün olduğunu" ifade etti.

Kaynak, "Trump kendine acıma modunda" dedi.

"İşleri bu noktaya Trump'ın kendi hamleleri getirdi" diyen Beyaz Saray danışmanı, geçen hafta meydana gelen Kongre binası baskınını "teşvik etmesinin" birçok Cumhuriyetçinin sempatisini kaybetmesine sebep olduğunu söyledi.

Bir başka kaynak, Trump'ın kendi odasından pek çıkmadığını ifade etti. Birçok danışmanının Kongre baskınından sonra istifa ettiğine dikkat çeken kaynak, "O artık kendi başına. Çevresinde fikirlerini paylaşabileceği çok insan yok. Bu durumlarda hep en kötü içgüdülerine dönüyor. Şimdi Twitter kullanamadığına göre nasıl bu fikirleri dışarı vuracak Tanrı bilir" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi dün Trump'ı "halkı kalkışmaya teşvik etmekle" itham etti. 10 Cumhuriyetçi Trump'a karşı oy kullandı. Senato'daki duruşmalardan sonra azil oylaması yapılacak. Trump'ın azledilmesi için Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekiyor.