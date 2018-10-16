CNN: Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı 'yanlışlıkla' öldürdüğünü kabul edecek

ABD merkezli CNN televizyonu, iki kaynağa dayandırdığı haberinde Suudi yetkililerin, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldüğü kabul etmeye hazırlandıklarını ileri sürdü.

CNN’in iddiasına göre, Suudiler, Kaşıkçı’nın Türkiye’den kaçırılırken sorgu sırasında işlerin ters gitmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirten bir rapor hazırlıyor. Televizyona konuşan kaynaklardan biri, raporda, operasyonun Suudi hükümetinin haberi olmadan birilerinin inisiyatifiyle gerçekleştiğinin altının çizileceğini dile getirdi. Kaynağa göre raporda, sorumluların cezalandırılacağı bilgisine de yer verilecek.

Bir diğer kaynaksa raporun tamamlanmadığını, içeriğinin değişebileceğini kaydetti.

Trump'ın adi suç iması

CNN International'ın iddiası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "hiçbir bilgi sahibi olmadığını" söyleyen Kral Selman'ın aksi yöndeki iddiaları "çok güçlü bir şekilde reddettiğini" aktarmıştı. Trump, Kral ile yaptığı görüşmenin ardından olayın adi bir suç olabileceği izlenimine kapıldığını belirterek "Bana haydut katillerin işi olabilir gibi geldi" demişti.

Türkiye'nin elindeki ses kaydı

Türk yetkililer, son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsosluğuna girerken görülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın içeride öldürüldüğüne inanıyor. Washington Post, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin elinde bu doğrultuda ses ve görüntü kayıtları bulunduğunu belirtmişti. Reuters haber ajansı da Türk yetkililerin ellerindeki kanıtları aralarında Suudi Arabistan ve ABD'nin de bulunduğu bazı ülkelerle paylaştığını bildirdi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdiğinden bu yana haber alınamıyor. Türkiye, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın politikalarını eleştiren yazılar kaleme alan Suudi gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünden endişe ettiğini açıklamıştı. İddaları "dayanaksız" olarak nitelendiren ve sert bir dille reddeden Suudi Arabistan, şu ana kadar Kaşıkçı’nın konsolosluktan ayrıldığına dair bir kanıt sunmadı.

Suudi Arabistan geçen hafta Kaşıkçı olayını aydınlatmak üzere ortak bir ekip kurulmasını teklif etmiş ve Türkiye bu öneriyi kabul etmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’in Pazar akşamı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kaşıkçı olayını ele aldıkları bildirilmişti. İki liderin görüşmede "olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları" belirtilmişti.

Washington Post’a da yazan gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan‘ın Yemen’e düzenlediği saldırıların yanı sıra Kanada ile yaşanan gerginliği ve ülkede kadın hakları aktivistlerinin tutuklanmasını eleştiren yazılar kaleme almıştı.

Türk ve Suudi yetkililerden oluşan bir heyet, bugün Kaşıkçı’nın bir daha çıkmadığı Levent’teki konsolosluğa giderek arama yapmıştı.