CNN sunucusu Chris Cuomo, cinsel tacizle suçlanan eski New York Valisi abisi Andrew Cuomo'ya yardım etmekle suçlanıyor

CNN, sunucu Chris Cuomo’nun, hakkında cinsel taciz suçlamaları olan eski New York Valisi kardeşi Andrew Cuomo karşısında verdiği yanıta yardım ettiğine ilişkin iddialarla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

CNN’den yapılan açıklamada, New York Baş Savcısı’nın hazırladığı belgeler ışığında, Chris Cuomo’nun cinsel tacizle suçlanan kardeşi Andrew Cuomo’ya yardım etmek için konumunu kullanıp kullanmadığının araştırılacağı belirtildi.

Eski New York Valisi Cuomo hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını reddederken Chris Cuomo, kardeşine tavsiye veren danışman görüşmelerinin içinde yer almasının bir hata olduğunu kabul etti.

Chris Cuomo, ağustos ayınında CNN izleyicilerine abisinin olayıyla ilgili “Ben bir danışman değilim bir kardeşim” demişti.