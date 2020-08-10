CNN: Lübnan'da hükûmet bu gece istifa edebilir

150'den fazla insanın hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının ve ardından gelen protestoların ardından Lübnan'da hükûmetin istifa etmeyi planladığı iddia edildi.

CNN'e isim vermeden açıklama yapan üst düzey bir bakanlık görevlisi, hükûmetin patlama ve protestoların ardından bu gece görevi bırakabileceğini açıkladı.

Aylardır ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'da Beyrut patlamasından bu yana 4 bakan ve 7 milletvekili istifa etti.

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Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.