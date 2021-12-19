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Koronavirüs

CNN, Koronavirüs salgını nedeniyle ofislerini kapatacağını duyurdu

19 Aralık 2021 09:12

ABD merkezli ünlü medya kuruluşu CNN, artan Omicron vakaları sonrası ofislerini kapatmaya karar verdi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’da yayınlanan haberde, CNN’in ofislerini Koronavirüs salgını dolayısıyla kapatma kararı aldığı duyuruldu.

Şirkette Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ABD genelindeki bütün ofislerin kapatıldığını aktaran Wall Street Journal, CNN’in Başkanı Jeff Zucker’in çalışanlarına bir bilgilendirme e-maili attığı da kaydedildi.

Mektupta Zucker, ofiste olması zorunlu olmayan kişilerin uzaktan çalışmasının istendiği aksi takdirde hastalığın şirket içinde yayıldığı belirtildi. Zucker, “Şirket içinde bazı değişiklikler ve stüdyolarda değişiklikler yapacağız. Eğer işiniz için ofise gelmeniz zorunlu değilse lütfen uzaktan çalışın” dedi.

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