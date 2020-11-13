CNN: Joe Biden, oyların yeniden sayıldığı Georgia eyaletini kazanarak delege sayısını 306’ya yükseltti

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Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden, oyların yeniden sayıldığı Georgia eyaletini kazanarak delege sayısını 306’ya yükseltti.

CNN'in projeksiyonuna göre; ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, yaklaşık 30 yıldır Cumhuriyetçilerin 'kalesi' olan Georgia'yı kazandı. Biden, Bill Clinton'ın 1992'deki başarısından bu yana Georgia'da zafer kazanan ilk Demokrat aday oldu.

Biden, bu zaferle hanesine 16 delege oyu daha ekleyerek, delege sayısını 306'ya yükseltmiş oldu. Bu sayı, Başkan Donald Trump'ın kazandığı 2016'da sahip olduğu toplam delege sayısına denk geliyor.

CNN'in Kuzey Carolina'yı kazanacağını öngördüğü Başkan Trump ise, delege sayısını 232’ye yükseltmiş oldu.

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi. Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.