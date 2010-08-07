-CNN FADLALLAH'I ÖVEN EDİTÖRÜ İŞTEN ATTI NEW YORK (A.A) - 08.07.2010 - Amerikan televizyonu CNN, vefat eden Lübnanlı Şii lider Büyük Ayetullah Hüseyin Fadlallah'ı öven Orta Doğu editörünün işine son verdi. CNN'in Orta Doğu haberlerinden sorumlu Octavia Nasır'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'a bıraktığı bir notta Fadlallah'tan övgüyle söz etmesi üzerine CNN'deki görevine son verildi. Dış haberler masasında görevlendirme editörü olarak CNN'de çalışmaya başlayan ve 20 yıldan beri CNN'de görev yapan Nasır, Twitter'a yazdığı notta, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün ilham kaynağı olduğu bilinen Fadlallah'a duyduğu hayranlığı dile getirerek, Fadlallah'ın ölümünden üzüntü duyduğunu belirtmişti. Nasır, Fadlallah için, "Hizbullah'ın büyük saygı duyduğum devlerinden biriydi" ifadelerini kullanmıştı. Nasr'ın Fadlallah hakkındaki sözleri üzerine önceki gün CNN'den yapılan açıklamada, Twitter'da böylesine basit bir not yazan Nasr'ın muhakeme hatası yaptığı belirtildi. CNN'den yapılan açıklama üzerine bir internet sitesinde kendisini savunan Nasır, kadınlara karşı işlenen "namus cinayetlerini" yasaklayan ve kadınların eşlerinin kendilerine vurması halinde karşılık verme hakları bulunduğu yönünde fetvalar veren Fadlallah'ın kadın hakları konusundaki tutumuna göndermede bulunduğunu söyledi. Fadlallah'ın, terörist olarak nitelenmesine karşın pek çok ülkede saygı duyulan bir kişi olduğunu, buna karşın ancak kısa bir notla hakkında yorumda yapılacak biri olmadığını belirten Nasır, Twitter'a bıraktığı nottan dolayı özür diledi. Ancak CNN'in başkan yardımcısı Parise Hüsrevi, güvenilirliğine gölge düşürdüğü gerekçesiyle Nasır'ın görevine son verildiğini duyurdu. Hüsrevi, dün yayımladığı bildiride, Nasır ile konuyu görüştüğünü belirterek, "Nasır'ın şirketten ayrılmasına karar verdik" dedi. Uzun bir hastalık devresinin ardından ölen Fadlallah, Amerikan kamuoyunda, 260'tan fazla Amerikan vatandaşının öldürülmesiyle ilişkisi olan, Amerikan karşıtı bir kişi olarak tanınıyor.