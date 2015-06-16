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Dünya

CNN: El Kaide'nin iki numarası öldürüldü

CNN, saldırının geçen Cuma günü Yemen'in doğusundaki Hadramut bölgesinde gerçekleştiğini belirtti

16 Haziran 2015 11:15

Terör örgütü El Kaide'nin Yemen kolunun lideri Nasır el Vuhayşi'nin, ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

CNN, El Kaide'nin iki numarası olarak bilinen Vuhayşi'nin öldürüldüğüne dair haberini, Yemenli güvenlik yetkililerine dayandırdı.

CNN, saldırının geçen Cuma günü Yemen'in doğusundaki Hadramut bölgesinde gerçekleştiğini belirtti.

Washington Post gazetesine konuşan ABD'li bir istihbarat yetkilisi, El Vuhayşi'nin öldürüldüğüne dair haberleri teyit etmeye çalıştıklarını söyledi.

ABD basını, bu haberin doğrulanması halinde, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin ardından söz konusu terör örgütüne vurulan en büyük darbe olacağı yorumunda bulundu.

 

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