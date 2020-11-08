CNN: Damadı Jared Kushner, Trump'ı seçim sonuçlarını kabul etmek için ikna etmeye çalışıyor

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Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD Başkanlığı seçimini kaybeden Donald Trump'ın baş danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın Trump'ı seçim sonucunu kabul etmek için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

CNN'e konuşan ismini vermeyen kaynaklar, Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı seçildiğini reddeden ve seçimin henüz bitmeyen Trump'a damadının müdahale ettiğini söyledi. Jared Kushner'ın Donald Trump'a seçim sonuçlarını kabul etmesi için konuştuğu belirtildi.

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Donald Trump, Joe Biden'ın ABD'nin gelecek başkanı olarak görüldüğü seçim sonuçlarını kabul etmiyor. Trump dün yaptığı açıklamada "Amerikan halkı hak ettikleri dürüst oyları almadan durmayacağım" dedi ve pazartesi gününden itibaren davalar açmaya başlayacaklarını söyledi.

Biden-Harris kampanyasının menajeri Kate Bedingfield, sonuçlar duyurulduktan sonra Biden ve Trump arasında herhangi bir yolla iletişim kurulmadığını belirtti.