CNN, cinsel tacizle suçlanan eski New York Valisi abisine yardım ettiği tespit edilen sunucu Chris Cuomo'yla yolları ayırdı

CNN sunucusu Chris Cuomo, cinsel tacizle suçlanan eski New York Valisi abisi Andrew Cuomo’ya yardım ettiği ortaya çıkmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.
BBC’de yer alan habere göre, CNN sunucusu Chris Cuomo’nun medyadaki görevini kullanarak eski New York Valisi abisine, cinsel taciz suçlamaları konusunda vereceği yanıtta danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.
CNN, Cuomo’nun abisine yardımlarını gazetecilik etiğine aykırı buldu. Cuomo’nun abisinin danışmanlarıyla görüşerek, cinsel taciz suçlamaları karşısındaki yanıt döneminde rol aldığı tespit edildi.
Eski New York Valisi, Andrew Cuomo birden fazla kadın tarafından tacizle suçlanmış, ağustos ayında istifa etmişti.