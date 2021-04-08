CNN: ABD, Ukrayna'ya olan desteğini göstermek için Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşünüyor

Türkiye'nin gündeminde Montrö anlaşması varken CNN, ABD ordusunun Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşündüğü bildirildi.

CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, gelecek haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini açıkladı. Konuya ilişkin herhangi bir takvimden bahsetmeyen yetkili, ABD Donanması'nın Karadeniz'de rutin olarak sürekli faaliyetlerde bulunduğunu fakat bölgeye savaş gemileri göndermenin "Moskova'ya, ABD'nin durumu çok yakından izlediği mesajını vereceğini" dile getirdi.

Karadeniz'e savaş gemileri göndermek isteyen ABD'nin gemilerini boğazlardan geçirebilmek için Montrö Anlaşması uyarınca bu niyet beyanını en az 15 gün önceden Türkiye'ye bildirmek zorunda.

Bölgede şu an herhangi bir saldırı beklemediklerini kaydeden yetkili, bu durumun değişmesi halinde yeni gelişmelere hazırlıklı olacaklarını vurguladı ve ABD hava unsurlarının Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında Rusya'nın eylemlerini takip noktasında gözetleme faaliyetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.