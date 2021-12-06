CNN: ABD'li yetkililer, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot edecek

T24 Dış Haberler

Biden yönetiminin bu hafta ABD'li yetkililerin Pekin'de 2022'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nı boykot edeceğini açıklaması bekleniyor.

CNN, önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'ın kararı duyuracağını belirtti. Daha önce Reuters'a konuşan 4 yetkili de Beyaz Saray'da oyunların resmi yetkililer tarafından boykot edilmesi gerektiğine dair fikir birliği olduğunu belirtmişti.

Habere göre, resmi yetkililer için boykot kararı alınsa da ABD'li sporcular 2022 Kış Olimpiyatları'nda yarışabilecek.

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı, haber hakkında yöneltilen sorulara yorum yapmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle bir diplomatik boykot seçeneği üzerinde durduklarını söylemişti.