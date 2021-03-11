CNN: 400 bin çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğu Yemen'de petrol ambargosu yardımın ulaşmasına engel oluyor

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Dünya Gıda Programı, iç savaşın etkisindeki Yemen'de 400 bin çocuğun an itibariyle ağır akut kötü beslenme nedeniyle ölmek üzere olduğunu açıklarken ülkenin kuzeyine gıda ve ilaç götürülmesini sağlayan el Hudeyde liman kentinde, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun petrol ambargosu uyguladığı ortaya çıktı.

CNN'in özel haberinde, hâli hazırda gıda ve ilaç tedariğinin kesintiye uğradığı Yemen'de yardımların ulaştırılması ve hastanelerin yeterli çalışması için gerekli olan yakıtın da Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun uyguladığı petrol ambargosu sonucu durma noktasına geldiği belirtildi.

Yemen'in kuzeyine petrol ulaştırılmasını sağlayan liman kenti El Hudeyde'de Suudi Arabistan savaş gemilerinin yılın başından bu yana petrol tankerlerine giriş izni vermediği, yüzlerce gıda yardımı aracının Hudeyde üzerinde sıralanmış bir şekilde yakıtsız bir şekilde beklediği görüldü. Ambargo uygulanan Husi kontrolündeki bölgeye gıda ve ilaç ulaştırılmasına izin verilirken, getirilen kargoların gerekli yerlere ulaşması için gereken yakıtın engellendiği belirtildi.

CNN'in ulaştığı belgeler, 14 geminin Birlemiş Milletler'den ülkeye petrol taşıma onayı aldığını gösterirken MarineTraffic.com isimli takip sitesinde bu 14 geminin Kızıldeniz'de Yemen ve Eritre sınırı arasında beklediği tespit edildi.

Yemen'deki hastaneler ve kliniklere finansman sağlayan Dünya Sağlık Örgütü de, Yemen genelinde hizmetlerini sürdürecek yakıtı sağlamak için finansmanı olmadığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'ndün hazırladığı bir belgede "Mart 2021'den itibaren Dünya Sağlık Örgütü, Yemen genelinde 206 tesise yakıt dağıtmayı durdurdu. Bu durum, aciller ve yoğun bakım üniteleri gibi hayat kurtaran hizmetlerin kesilmesine neden olacak. 9 milyondan fazla insan bundan etkilenecek" ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler daha önce Husilerin kamu görevlilerine ödenmesi için belirlenen milyonlarca dolarlık petrol vergisini almakla suçlamış ancak yine de Husiler kontrolündeki bölgede yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kurumların çalışmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yaklaşık üç yıl önce "bir savaş metodu olarak sivilleri bilinçli bir şekilde aç bırakmanın" suç olduğunu belirtmiş ve Yemen'in kuzeyinde gıda için gerekli olan su ve petrol kaynaklarına erişimin sağlanmasını talep etmişti.

CNN, Suudi Arabistan'ın söz konusu petrol ambargosuyla ilgil sorularına yanıt vermediğini belirtti.

"400 bin çocuk açlıktan ölmek üzere"