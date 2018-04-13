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Ekonomi

CNBC: ABD Suriye'de sekiz hedefe saldırmayı planlıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, “Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD’nin Suriye’de sekiz muhtemel hedefe saldırı g

13 Nisan 2018 14:07

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, “Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD’nin Suriye’de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini” söyledi.

CNBC’deki habere göre aıdının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştıma merkezi olduğunu ileri sürdü.

Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya’nın kontrolündeki hava sahasına, ABD’nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.

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