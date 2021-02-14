Clubhouse, "Veriler Çin'e gidiyor" iddiasına yanıt verdi

Son günlerde popülerleşen sesli sohbet uygulaması Clubhouse ile ilgili Stanford Internet Gözlemevi tarafından hazırlanan bir rapor, uygulamanın kullanıcı verilerini Çin hükûmetinin erişmesine karşı savunmasız durumda bıraktığını gösterdi. Clubhouse, veri koruma yöntemlerini yeniden inceleyeceğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Stanford Üniversitesi'nde bir araştırma grubunun hazırladığı rapor, Clubhouse'a ait verilerin Çinli bir teknoloji şirketi olan Agora Inc'te tutulduğunu, bu şirketin ses kayıtlarına sahip olduğunu ve Çin hükûmetine sağlıyor olabileceğini belirtti.

Raporda uygulamada gerçekleşen bütün konuşma ve ses kayıtlarının Çin’de bulunan serverlarda saklandığı ve bütün verilerin Çin’e gönderildiği kaydedildi.

Clubhouse, yapılan araştırmaya verdiği yanıtta, uygulamayı Çin'de açmamayı seçtiklerini ancak bazı kişilerin bir şekilde uygulamayı indirdiklerini söyledi.

Clubhouse tarafından rapora yanıt olarak hazırlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Stanford İnternet Gözlemi’nin yardımı ile birlikte veri güvenliğimizi kuvvetlendirecek bazı alanlar keşfettik. Gelecek 72 saat içerisinde veri şifrelemesi ve Clubhouse müşterilerinin verilerinin Çinli serverlara düşmemesi için çalışmalarımızı yapacağız. Bunun yanı sıra dışarıdan çalışacağımız bir güvenlik şirketi ile bu durumu inceleyecek ve değişiklikler yaratmaya çalışacağız” açıklamasını yaptı.