Clubhouse'ın Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu

Son dönemlerin en popüler uygulamalarından olan Clubhouse'ın yaratıcısı Paul Davison, uygulamanın Android platformuna bu baharın sonlarında veya yazın başlarında geleceğini açıkladı.

Bu yılın başında Clubhouse blogu, geliştiricilerin, uygulamanın Android versiyonu için çalışmaların başladığını duyurmuş, ancak şirket belirli bir tarih belirtmemişti. Bundan sonraki açıklamaların çoğu da Android cihaz kullanıcılarını desteklemenin ve uygulamanın daha geniş bir kitleye erişilebilirliğinin önemine dair belirsiz sözler içeriyordu.

Twitter, farklı platformlarda daha fazla kullanıcıya yeni Spaces özelliğine erişim sağlamak için Clubhouse Android uygulamasının gecikmesinden yararlandı. Kısa bir süre sonra da Twitter, Spaces'ı Nisan ayında daha geniş bir kitleye resmi olarak sunmayı planladığını duyurdu.

Davetler kalkacak

Davison, davetler hakkında da konuştu ve başvuruyu herkese açık hale getirmek istediğini, çünkü pek çok seçkin konuşmacının henüz Clubhouse'a gelmediğini kaydetti. Bir Android istemcisinin olmaması şirket için şimdiden bazı zorluklara neden oldu. Bazı uygulama geliştiricileri kendi çözümlerini yarattı ve aynı simgeyi kullanmaktan çekinmiyor. Bu genellikle Google Play'de Clubhouse'u arayan Android kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Zira Clubhouse uygulaması kisvesi altında kötü amaçlı yazılım dağıtan bilgisayar korsanları da mevcut.