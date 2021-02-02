Clubhouse güvenli mi, kayıt olurken tüm kişi bilgilerine erişim izni risk oluşturuyor mu?

Şu ana kadar sadece iPhone sahiplerinin kullanabildiği sosyal medya ağı Clubhouse son günlerin en popüler uygulamaları arasında. Uzmanlar, uygulamayı indirmek için telefonda kayıtlı tüm kişilerin bilgilerine erişim izni verilmesinin risk oluşturduğunu söyledi.

İki milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan uygulama davetiye ile girilmesi ve beğenme, yorum gibi fonksiyonlara yer vermemesi ile Twitter, Facebook gibi sosyal medya ağlarından ayrışıyor. Clubhouse bir anda artan ilginin ve 1 milyar doları aşan piyasa değerinin tadını çıkartırken veri uzmanları ise kullanıcıları kişisel verilerine güvenliği konusunda uyarıyor.

Tüm kişi bilgilerine erişim izni verilmesi gerekiyor

Uzmanların eleştirdiği noktaların başında kullanıcıların uygulamayı indirip kayıt olurken telefonda kayıtlı tüm kişilerin bilgilerine erişim izni vermesi geliyor. Bremen Tüketici Merkezi Başkanı Annabel Oelmann, "Bu şekilde gölge profillerin oluşturulması ve reklam amaçlı kullanılması riski oluşuyor" ifadelerini kullandı.



Almanya'da bunun yasak olduğuna işaret eden uzman, böyle bir durumda söz konusu kişilerin kendi verilerinin kullanılması konusunda bilgilendirilmemiş olacağını ifade ediyor.

"Kişi ve hesap bilgilerine ne olduğu şeffaf değil"

Federal ve eyalet hükümetlerinin veri koruma konferansı başkanı Monika Grethel de sosyal medya uygulaması Clubhouse'a eleştiriler yöneltti. Grethel, "Kişi ve hesap bilgilerine ne olduğu büyük ölçüde şeffaf değil" derken kullanıcıların Clubhouse'a kendi kontaklarına erişim izni verme ve dolayısıyla kendileri kullanıcı olmayan kişilerin iletişim bilgilerini uygulamaya sunma olasılığının "temelde eleştirel olarak görülmesi" gerektiğini vurguluyor.

Tüm görüşmeler kayıt altına alınabiliyor

Eleştirilen bir diğer nokta ise canlı bir sohbet sırasında yasal bir ihlal bildirildiğinde tüm görüşmelerin geçici olarak kayıt altına alınabilmesi. Oelmann, "Bu içeriklere daha sonra kimin erişim sağladığı ve silinmesi kararını kimin verdiği ise karanlıkta kalıyor" uyarısını yapıyor.

Clubhouse ayrıca bir iletişim profili oluşturmak için kullanıcıların hangi hesaplar ve gruplarla iletişim kurduğu ne sıklıkla ve ne kadar süreyle günün hangi saatlerinde aktif olduğu gibi verileri de topluyor.

Cubhouse yetkilileri ise sesli kayıtların sadece şikâyet durumunda değerlendirileceği, ardından da hemen silineceği güvencesi veriyor.



Ancak uygulama mevcut haliyle Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni birçok noktada ihlal ediyor. Firmanın sahipleri Paul Davison ile Rohan Seth'in Avrupa için yeni bir düzenlemeye gidip gitmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.