Clubhouse'da evlenen çiftin düğünün 27 bin kişi dinledi

Sosyal medya platformu Clubhouse'da tanışıp yine bu platformda evlenen Natasha Grano ve Michael Graziano, çiftinin düğününü 27 bin kişi dinledi.

Natasha Grano, Clubhouse’da tanıştığı Michael Graziano ile evlilik törenini Clubhouse’da gerçekleştirdi. Clubhouse analitiklerinin üçüncü taraf sağlayıcısı Direcon’dan gelen bir rapora göre, iki saatlik tören boyunca yaklaşık 27 bin dinleyici töreni dinledi.

Clubhouse yöneticilerinden Stephanie Simon da çifte güzel dileklerini iletmek için görüşmeye katıldı. Simon, Insider’a verdiği demeçte; “İnsanların yeni birileriyle tanışmak, dostluklar kurmak ve nihayetinde kilometre taşı olarak nitelendirilebilecek deneyimleri birbirleriyle paylaşmak için Clubhouse’u kullanmalarından sürekli olarak ilham alıyoruz. Bu düğün bize sesin gücünü ve samimiyetini hatırlatıyor” dedi.